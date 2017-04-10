مهما كان تخصصك.. هناك دورات تدريبية لا غنى عنها في مجال العمل

المصدر: محمود صالح - إرم نيوز

قد تكون درجة البكالوريوس شرطًا أساسيًا للحصول على بعض الوظائف، ولكن هذا لا يعني أن قضاء 4 سنوات أو أكثر في التعليم الجامعي سوف يزودك بكل ما تحتاج إلى معرفته من أجل الدفع بحياتك المهنية إلى الأمام.

وجود بعض الخبرات العملية الحقيقية في حياتك سواء كان ذلك عن طريق إطلاق مشروع خاص بك أو الحصول على التدريب في بعض الأماكن، هو وسيلة رائعة لمعرفة المزيد عن وظيفة معينة، ولكن هناك بعض المهارات التي لا تستطيع اكتسابها إلا من خلال الخبرة العملية.

لذلك يقدم لك موقع يوديمي Udemy آلاف الدورات التي تتناول كافة الموضوعات تقريبًا.

يوديمي، هو موقع من أقوى المواقع التي توفر دورات تعليمية في جميع المجالات وبكل اللغات والتي تتراوح من مهارات إدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر إلى العديد من المهارات الأخرى التي لم تتعلمها أثناء فترة التعليم الجامعي.

وإذا كنت تبحث عن وظيفة أو تحاول تنمية قدراتك واكتساب مهارات جديدة بعد حصولك على ترقية في عملك، فإليك أهم الدورات التدريبية من يوديمي:

إدارة الوقت

مهارة إدارة الوقت هي دائمًا من المهارات القيمة التي يجب أن تتوافر لديك، خاصة إذا كنت تعمل على عدة مشاريع في آن واحد أو كنت ممن يفوتون باستمرار المواعيد النهائية لإنجاز مهمة أو تسليم مشروع.

وفي هذه الدورة سوف تتعلم كيفية التمسك بخطة العمل الخاصة بك والعمل بذكاء في غضون ساعتين ونصف فقط من الوقت، يمكنك بسهولة الانتهاء من هذه الدورة في يوم واحد.

قواعد وآداب استخدام البريد الإلكتروني

إذا كنت تعمل في شركة ربما تقضي جزءًا كبيرًا من يومك في الإرسال والرد على رسائل البريد الإلكتروني، هناك بعض قواعد البريد الإلكتروني الواضحة – مثل عدم استخدام رموز تعبيرية أو الاختصارات غير الضرورية – ولكنك قد ترتكب تلك الأخطاء دون أن تدرك.

الطرق الفعالة لكتابة إيميل احترافي

سواء كنت تقدم طلبك إلى الموارد البشرية أو إلى رئيسك المباشر، فإن رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك لا بد أن تكون واضحة ومؤثرة، وتعلمك هذه الدورة التدريبية كيفية إنشاء بريد إلكتروني احترافي، ما يحسن فرصك في الحصول على رد مرة أخرى من المتلقي.

كيفية الحصول على عمل مستقل

في العام 2014 ذكر اتحاد العمال المستقلين بالولايات المتحدة، أن 53 مليون أمريكي أدرجوا كعمال مستقلين ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بنسبة 50٪ في السنوات القليلة المقبلة.

وفي هذه الدورة التدريبية يشرح لك سيث غودين، كل ما تحتاج لمعرفته حول العمل الحر، بما في ذلك كيفية تطوير سيرتك الذاتية والحصول على عملاء.

تكوين علاقات وشبكات مع الآخرين

ربما تكون قد تعلمت أثناء دراستك كيفية كتابة سيرتك الذاتية، ولكن من المستبعد جدًا أنك تعلمت كيفية إنشاء علاقات دائمة مع الزملاء وغيرهم من المهنيين.

وتقدم لك هذه الدورة المكونة من 7 مقاطع سياسات النفوذ والإقناع والتواصل الإيجابي.

تعلم التطبيقات المختلفة

هذه الدورة مهمة جداً لمن يتطلب عمله إدخال وتحليل البيانات في تطبيق ميكروسوفت إكسيل.

فيجوال بيزيك، فور أبليكاتيونس، أو فبا يساعدك على إتمام المهام الشاقة حتى تتمكن من إكمال عملك بسرعة وكفاءة.

مهارات القيادة

كلما تتقدم في حياتك المهنية من المحتمل أن تقود فريقا صغيرا أو عددا قليلا من المتدربين من خلال تعلم مهارات القيادة، وسيساعدك ذلك على القفز بحياتك المهنية إلى الأمام.

آداب المهنة

في هذه الدورة سوف تتعلم دروسا مهمة، ربما لم يتعلمها الطلاب في ماجستير إدارة الأعمال، بما في ذلك كيفية الحصول على لقاء مع أي شخص وكيفية إعادة اكتشاف نفسك ومهنتك المفضلة.

مهارات الكتابة

الكتابة مهارة أساسية بغض النظر عن طبيعة عملك سواء كنت مدوناً أو تريد إضافة القليل من التفاصيل الدقيقة إلى رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها كل يوم، وهذه الدورة سوف تعلمك النصائح والحيل المستخدمة من قبل الكتاب المحترفين.

مهارات التسويق الذاتي

في العديد من المجالات، التسويق لنفسك من خلال عرض إنجازاتك على وسائل التواصل الاجتماعي هو أمر هام ووسيلة ذكية لتعزيز شخصيتك المهنية، وهذه الدورة التدريبية سوف تعلمك كيفية اكتشاف ما يجعلك متميزًا عن الآخرين واستخدام مهارات التسويق الذاتي لتعزيز حياتك المهنية.