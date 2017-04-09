شاهد ما ينشره أصدقاؤك في الـ”ماسنجر داي” من الكمبيوتر

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أتاح فيسبوك لمستخدمي الماسنجر إمكانية مشاهدة ما يقوم أصدقاؤهم بنشره من فيديوهات وصور على خدمة الـ”ماسنجر داي”، وفقًا لما جاء على موقع فينتشر بيت التقني.

وتختلف تجربة المستخدم مع الميزة عبر موقع الويب ماسنجر عن الموبايل، إذ إنه ليس هناك شريط دوار يعرض أحدث ما نشره المستخدمون، ولكن سيكون على المستخدم أن يبحث عن الصديق الذي يرغب في مشاهدة ما إذا كان نشر أم لا، وذلك في المحادثة بينهما.

ولكن يتشابه شكل العرض بين الويب والموبايل، إذ إن المستخدم يقوم بالضغط على الفيديو أو الصورة المنشورة فيتم عرضها أمامه في شاشة طافية سوداء ويمكنه تحميلها على هاتفه إلى جانب إمكانية حفظها لتشغيلها اكثر من مرة طوال وقت إتاحتها خلال 24 ساعة من نشرها.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتيح فيها فيسبوك ميزة Stories لمستخدمي الويب، منذ أن بدأ توفير الميزة على منصاته كافة منذ نهاية العام الماضي على الهواتف المحمولة فقط.