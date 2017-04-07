“أديداس” تكشف عن طريقة لتصنيع الأحذية بالضوء (فيديو وصور)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

كشفت شركة أديداس عن أسلوب جديد لتصنيع أحذيتها، يعتمد على خلط الكربون والضوء فيما يسمى بـFuturecraft 4D، وفقًا لما نشره موقع انجادجيت التقني.

وتعتمد الشركة الألمانية على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والتي تقوم بتصنيع نعل الحذاء من الكربون عبر خلطه بالضوء وخام الكربون السائل، كما تقدم نعالاً على درجة عالية من الصلابة وخفة الوزن في نفس الوقت.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بنهاية هذا الشهر بتصنيع 300 حذاء بهذه التقنية الجديدة على أن يتم تصنيع 5000 حذاء بحلول موسم شتاء 2017، وبحسب الخطة، سيتم إنتاج حوالي 100 ألف حذاء بحلول نهاية 2018.