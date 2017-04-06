بالفيديو والصور.. مشهد لا يصدق لانفجار آيفون 7 في سطل من البارود

المصدر: عمرو الزناتي - إرم نيوز

تزداد الحاجة للتخلص من الأجهزة الإلكترونية التي يعفو عليها الزمن، خاصة مع إصدار الشركات النسخ الجديدة من منتجاتها، وهو ما يعني اللجوء للتخلص من تلك الأجهزة بطريقة ناجحة وسريعة.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فيديو مثير لمحاولة التخلص من جهاز “أيفون 7” بوضعه في سطل من البارود، وإشعال النار فيه، وكانت النتيجة النهائية “لا تصدق”.

وأظهر المقطع لحظة إشعال النار في فتيل يقود إلى سطل البارود وفي منتصفه الهاتف، وأدى اشتعال البارود إلى انفجار هائل واشتعال النيران بشكل كبير في محيط التجربة، إلا أن ما حدث للهاتف كان غريباً.

وبعد أن خمدت النار اكتشف صاحب التجربة أن الهاتف “سليم” ولم يتأثر بالانفجار الهائل الذي أحدثته التجربة، بل وما زال يعمل بكفاءة، رغم الدمار الشديد الذي أصاب سطل البارود.