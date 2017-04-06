مرآة جديدة تتحول إلى شاشة “تاتش” ومساعد ذكي داخل المنزل (فيديو)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

كشف فريق من المطورين عن مرآة جديدة تحمل اسم Duo وهي عبارة عن مرآة زجاجية تقليدية وفي الوقت نفسه تتحول إلى مساعد شخصي يمكن التعامل معه عبر الأوامر الصوتية وكذلك تتحول إلى شاشة “تاتش” وفقًا لما جاء على موقع ماشبل التقني.

مرآة “ديو” هي عبارة عن شاشة 27 بوصة تتيح استخدامها باللمس حتى 5 نقاط لمسية في الوقت نفسه بدقة وضوح 1080p ، وسمك 1.9 ملليمتر، وتزن 3.8 كجم، كما تتيح التعامل معها بالطرق التقليدية للمس وكذلك تكبير الصور عبر حركات بسيطة للأصابع.

وتعمل المرآة الذكية بنظام يتيح لك أن تقوم بتفعيل واجهة استخدامها وإظهار الخيارات المختلفة من خلال مجموعة من الأوامر الصوتية التي توجهها للمساعد الشخصي المختبيء داخلها، والذي يمكنك تغيير اسمه ولهجته في نطق الإنجليزية وكذلك نوعه من حيث كونه ذكرا أو أنثى.

ويمكنك أن تحول المرآة إلى شاشة تلفزيون تعرض الفيديوهات أو تحولها إلى معرض صور يقوم بتغيير الصور تلقائيًا إلى جانب إمكانية تحميل تطبيقات على المرآة من خلال متجر تطبيقات مخصص لها Duo App Store.

وتحمل المرآة نظام تشغيل HomeOS وهو نظام مفتوح المصدر أمام المطورين يمكنهم التطوير فيه وكذلك تطوير تطبيقات متنوعة.