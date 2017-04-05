كبسولة تحت الجلد تتيح لك الدفع إلكترونيا (صورة)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت شركة سويدية عن زراعتها كبسولة إلكترونية في حجم حبة الأرز، تحت جلد 150 شخصا ليستخدموها في الدفع الإلكتروني للمطاعم، وفقا لما جاء على موقع TNW التقني.

وقالت الشركة، إن “الكبسولة الجديدة تتيح للمستخدم أن يتعامل مع العديد من المرافق داخل المكان، مثل فتح الأبواب وطباعة الأوراق والدفع مقابل مشروباتهم، وكل ذلك إلكترونيًا دون حمل المزيد من الأغراض والبطاقات والمفاتيح لإتمام ذلك”.

وأوضحت الشركة، أنها “ترغب في توسيع التطبيقات المتاحة للكبسولة، لتسهل على المستخدمين حياتهم وتحركاتهم وما يقومون به داخل المكان، دون أن يحتاجوا إلى خطوات وإجراءات عديدة لإنجاز أو طلب ما يحتاجون إليه”.