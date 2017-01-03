إطلاق نسخة متطورة من ويندوز 10 أبريل المقبل

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

قررت شركة مايكروسوفت، إطلاق نسختها الجديدة من ويندوز 10، والتي ستحمل Windows Creator، في أحد أيام أبريل المقبل، وفقًا لما نقله موقع TNW التقني، عن موقع MSPoweruser.

وأشار التقرير، إلى أن النسخة الجديدة ستحمل مزايا متطورة، خاصة ببث الألعاب بشكل حي، وكذلك مشاركة سجلات أرقام المستخدم بين مختلف منصات ويندوز 10، وكذلك يدعم العمل عبر منصة Windows Holographic للواقع الافتراضي، وتصميم محتوى ثلاثي الأبعاد.

ووفقًا لـ MSPoweruser، سيحمل الإصدار المنتظر رقم 1704، وسيخرج لأجهزة العالم تدريجيًا، كما حدث مع التحديث السنوي لويندوز 10 في سبتمبر الماضي.

يُذكر، أن شركة لينوفو تستعد للكشف عن نظارتها للواقع الافتراضي، التي ستعمل مع منصة ويندوز هولوجرافيك، خلال معرض إلكترونيات المستخدمين CES 2017.