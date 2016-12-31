“أبل” تسجل براءة اختراع لحماية سماعتها اللاسلكية

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

سجلت شركة “أبل” الأمريكية المتخصصة بصناعة الإلكترونيات، براءة اختراع جديدة تساعد المستخدم على حماية سماعاته AirPods من الضياع، وفقًا لما جاء على موقع “سلاشدوت” التقني.

وحسب الموقع، فإن “أبل” ستصمم سماعتها بشكل جديد مزود بمغناطيس، بحيث تتجاذب السماعتان بعضهما عبر نسيج الأذن؛ ما سيعمل على تثبيتهما جيداً.

وتعتبر سماعات “أبل” اللاسلكية بديلاً عن فتحة السماعات التقليدية، والاكتفاء بفتحة اليو اس بي السماعات والشحن معًا.

ولم توضح براءة الاختراع كالعادة موعد تطبيقها في الواقع، لكن من المتوقع أن يخرج التصميم الجديد للنور في المستقبل القريب.