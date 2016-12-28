قراصنة صينيون يخترقون شركات قانونية أمريكية.. كم ربحوا؟

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، تورط ثلاثة “هاكرز” صينيين، في اختراق عدد من الشركات الأمريكية القانونية، وسرقة معلومات سرية، وفقًا لما جاء على موقع “انجادجيت” التقني.

وأوضح التقرير، أن الهاكرز الثلاثة، استولوا على 40 جيجا بايت، من البيانات السرية لصفقات استحواذ محتملة، ليقوموا بعدها بشراء أكبر عدد من الأسهم في الشركات التي سيتم الاستحواذ عليها، ويحققون ثروات طائلة.

ومن بين الصفقات التي استفاد منها ثلاثي الهاكرز، كانت صفقة شراء شركة انتل لشركة ألتيرا، وكذلك صفقة استحواذ روشيه ايه جي وانترميون.

يذكر أن إجمالي ما ربحه الثلاثي، بلغ حوالي 5.78 مليون دولار، من ثلاث صفقات.

ونجح الهاكرز الصينيون في اختراق المؤسسات الأمريكية نحو 700 مرة على مدار السنوات الخمس الماضية.

وغالبا ما تقتصر عمليات القرصنة الصينية على المجالات التي يمكن أن تدفع عجلة الاقتصاد في البلاد.

حيث يهتم المتسللون فقط بسرقة الأسرار التجارية المتعلقة بـالطاقة النووية والمعادن وصناعة الطاقة الشمسية وتكنولوجيات الدفاع.