أسوس تحضر لإطلاق بديل مميز لـ Flip في معرضCES 2017‏

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

تجهز شركة أسوس، للعودة بقوة إلى سوق الأجهزة المتحولة Hybrid، من خلال جهازها الجديد، المنتظر إطلاقه في معرض إلكترونيات المستخدمين CES 2017، في لاس فيغاس، وفقًا لما جاء على موقع إنجادجيت التقني.

ويحمل الجهاز المنتظر كود C302CA، وسيقدم مجموعة متطورة من الإمكانيات، أهمها حجم أكبر من جهاز أسوس Flip، حيث سيكون بقياس 12.5 بوصة، ولكنه سيكون أثقل وزنًا.

كما سيتيح الجهاز بروسيسور إنتل كور إم 3، والذي سيرفع من أدائه بشكل جيد، بالإضافة إلى رامات 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت.

وسيخرج الجهاز، الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد، إلى الجمهور، بسعر 499 دولارًا.