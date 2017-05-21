الحوثيون: ولد الشيخ تقدم بطلب لزيارة صنعاء

قال قيادي في جماعة “أنصار الله” الحوثية، إن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تقدم بطلب لزيارة العاصمة صنعاء، وذلك في إطار جولته الإقليمية الجديدة لإحياء مشاورات السلام اليمنية وإبرام هدنة إنسانية قبل حلول شهر رمضان.

جاء ذلك على لسان رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى”، صالح الصماد، مساء الأحد، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ27 للوحدة اليمنية، حسب وكالة “سبأ” الحوثية.

وشكك الصماد في جدوى زيارة ولد الشيخ إلى صنعاء، واتهمه بأنه “لا يحمل جديدا، ولا يبتكر حلا غير ما أملي عليه في عواصم دول التحالف العربي”.

ولفت إلى أن ولد الشيخ يحمل معه رسالة بتسليم ميناء الحديدة (غربي اليمن) للقوات التابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي”.

غير أنه قال إنه “سيترك تقديم الموقف من زيارته لصنعاء إلى حكومة الإنقاذ والوفد الوطني”، في إشارة للحكومة المؤلفة بينهم وبين حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح والوفد التفاوضي في المشاورات.

وأشار إلى أن أيديهم “ممدودة للسلام” واستعدادهم “الدائم للانفتاح والتعاون مع كل اللاعبين الدوليين والإقليميين في كل ما من شأنه” حل الأزمة اليمنية.

ومن المرتقب أن يقوم ولد الشيخ، بزيارة إلى صنعاء خلال اليومين القادمين، وذلك للقاء وفد الحوثيين وصالح التفاوضي، في إطار جولة جديدة لإحياء مشاورات السلام.