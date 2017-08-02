تيلرسون يعترف بأنه مختلف مع ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران

اعترف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الثلاثاء بأنه والرئيس دونالد ترامب مختلفان بشأن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى الدولية الكبرى مع إيران عام 2015 وقال إنهما يبحثان كيفية استخدام الاتفاق من أجل النهوض بسياسات الإدارة.

وكان ترامب تعهد خلال حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وروسيا والصين وثلاث قوى أوروبية للحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع معظم العقوبات الغربية المفروضة على طهران.

وترامب مستمر في العمل بالاتفاق حاليا لكنه أوضح أنه يفعل ذلك على مضض بعدما نصحه تيلرسون بذلك.

وقال تيلرسون في إفادة بوزارة الخارجية “هو وأنا لدينا اختلافات في الرؤى بشأن أمور مثل خطة العمل الشاملة المشتركة(الاسم الرسمي للاتفاق مع إيران) وكيف يجب علينا استغلاله”.

وأضاف تيلرسون أن واشنطن يمكنها “تمزيق (الاتفاق) والانسحاب” منه أو مواصلة الالتزام به وتحميل إيران مسؤولية التقيد بشروطه التي قال إنها تلزم طهران “بحسن الجوار”.

ويقول منتقدون إن الاتفاق لا يتصدى لدعم إيران للمقاتلين الأجانب في العراق وسوريا ولنقلها شحنات أسلحة في أنحاء الشرق الأوسط واختبارها صواريخ باليستية.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على تصريحات تيلرسون.