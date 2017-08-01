تركيا تنقل ألمانيًّا وسويديًّا تحتجزهما إلى سجن شديد الحراسة

نقلت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وزميله السويدي علي غراوى اللذين تحتجزهما للاشتباه في ارتكابهما جرائم تتعلق بالإرهاب، إلى سجن شديد الحراسة غرب مدينة اسطنبول.

وقال مراد بدر أوغلو أحد أعضاء فريق الدفاع عن شتويتنر وغراوى إنهما نقلا اليوم الثلاثاء، إلى سجن في مدينة سيليفري، التي تقع على مسافة نحو 80 كيلومترا من مكان احتجازهما السابق.

وكانت السلطات التركية قد احتجزت يوم 5 تموز/يوليو الماضي مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان – ومن بينهم شتويتنر وغراوى ومديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، إديل إيزر، أثناء حضورهم مؤتمرا في اسطنبول حول جرائم تتعلق بالإرهاب.

وذكر أوغلو إنه لم يتم حتى الآن البت في طلب استئناف ضد اعتقالهما.

وأضاف أوغلو أن السجينين كانا يتلقيان معاملة حسنة أثناء تواجدهما في محبسهما السابق في منطقة مالتيب باسطنبول.

وأدى اعتقال شتويتنر، الذي لم يكن له أي علاقة سابقة بتركيا، دفع الحكومة الألمانية إلى التحذير من أن أي ألماني يسافر إلى تركيا قد يصبح عرضة للاعتقال.