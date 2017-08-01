احتجاز مسؤول أوروبي زار طهران “سرًا” لساعات في المطار

كشفت وكالة أنباء “فارس” المنبر الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن رئيس المفوضية الأوروبية، ونائبه المسؤول عن السوق الرقمية “إندرياس آنسيب” وصلا إلى طهران الخميس الماضي، بشكل سري وبعيداً عن أعين وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة “أن زيارة المسؤول الأوروبي “إندرياس آنسيب” إلى طهران الخميس الماضي، جاءت خلافًا للبروتوكولات والإجراءات التقليدية المتعلقة بالسفر بالنسبة للشخصيات الأجنبية”.

وقالت المصادر “إن سفر إندرياس آنسيب لم يكن متوقعًا، وعندما دخل مطار الخميني الدولي في طهران تسبب المسؤول الأوروبي بمشكلة، وقد تم منعه من دخول البلاد لعدة ساعات في المطار من قبل أجهز الأمن”.

وأكدت المصادر “أن عدم وجود تنسيق مسبق بين الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية الإيرانية بشأن زيارة المسؤول الأوروبي إلى طهران دفع السلطات الأمنية إلى إبقائه في مطار الخميني الدولي لمدة خمس ساعات”.

وأوضح مسؤول في جهاز الاستخبارات الإيراني لوكالة “فارس” الإيرانية، “أنه إذا كان الهدف من زيارة “إندرياس آنسيب” إلى طهران المشاركة في تنصيب الرئيس حسن روحاني، فإن هذه الزيارة تطرح العديد من الأسئلة والأهداف، لأن المسؤول الأوروبي سيبقى في إيران لمدة أسبوع واحد”.

ومن المقرر أن تُقيم إيران السبت المقبل مراسم تنصيب الرئيس روحاني بمشاركة العديد من الشخصيات السياسية الدولية، بحسب ما أعلن مجلس الوزراء الإيراني.