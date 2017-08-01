نائب الرئيس الأمريكي: ترامب سيوقّع عقوبات جديدة على روسيا

المصدر: ا ف ب

أكد نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بنس، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقّع “قريبّا” العقوبات الجديدة على روسيا، في وقت تشهد فيه العلاقات تشنجًا بين الولايات المتحدة وروسيا منذ أسبوع.

وصرّح “بنس” خلال زيارته تبيليسي في جورجيا، الدولة القوقازية التي تسعى إلى الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، أن “ترامب سيوقّع “قريبًا” نص العقوبات”.

وصوّت مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ بشبه إجماع الأسبوع الماضي على العقوبات الاقتصادية الجديدة، وردّت روسيا بفرض تخفيض كبير في عدد العاملين في البعثات الأمريكية على أراضيها من الدبلوماسيين و الموظفين.

وندّد بنس بـ”احتلال” روسيا لقسم من أراضي جورجيا بعد الحرب التي دارت بين البلدين العام 2008.

وتوجّه إلى رئيس وزراء جورجيا جيورجي كفيريكاشفيلي قائلاً: “نحن معكم وإلى جانبكم”، واصفًا الجمهورية السوفييتية السابقة بـ”الشريك الاستراتيجي الرئيس” للولايات المتحدة في المنطقة.

واندلعت حرب قصيرة بين جورجيا وروسيا في آب/أغسطس 2008، أدت إلى اعتراف موسكو باستقلال الجمهوريتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا، أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

وتأتي زيارة “بنس” التي جددت دعم الولايات المتحدة لرغبة جورجيا الانضمام إلى حلف الأطلسي، في وقت أطلق فيه الحليفان أكبر التدريبات العسكرية المشتركة على أراضي جورجيا.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي، أمس الإثنين، من العاصمة الأستونية أن طلب موسكو من واشنطن سحب 755 من دبلوماسييها المقيمين في روسيا لن يؤثر على التزام الولايات المتحدة تجاه أمن حلفائها.

وبعد جورجيا توجّه “بنس” إلى مونتينيغرو التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في الخامس من حزيران/يونيو.

ويشارك نائب الرئيس الأمريكي، غدًا الأربعاء، في قمة شرعة الأدرياتيكي التي يحضرها أيضًا قادة: مونتينيغرو، وألبانيا، والبوسنة، وكرواتيا، ومقدونيا، وكوسوفو، وصربيا، وسلوفينيا.