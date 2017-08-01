مقتل 20 شخصا في انفجار بمسجد للشيعة غرب أفغانستان قرب الحدود مع إيران

المصدر: ا ف ب

قال مسؤولون إن هجوما وقع على مسجد للشيعة في مدينة هرات بغرب أفغانستان، على الحدود مع إيران اليوم الثلاثاء، أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 30 آخرين.

وقالت سلطات مستشفى في هرات إن كل القتلى والمصابين كانوا يصلون في المسجد عندما فجر انتحاري نفسه.

وقال عبد الحي والي زادة المتحدث باسم الشرطة المحلية: “إنه يبدو أن الهجوم نفذه أكثر من شخص حيث فجر انتحاري شحنة ناسفة بينما ألقى آخر قنابل على المصلين”.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم في البلد الذي لقي فيه أكثر من 1700 مدني حتفهم هذا العام حتى الآن.