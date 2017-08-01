مقتل 3 موقوفين أثناء محاولتهم الهرب من محكمة في موسكو

قالت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الثلاثاء: إن 3 موقوفين قُتلوا أثناء محاولتهم الهرب من إحدى محاكم العاصمة موسكو.

وأوضح المكتب الإعلامي لإدارة وزارة الداخلية الروسية في ضواحي موسكو، في بيان، أن اثنين آخرين أصيبا بجروح في الحادث.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء عن رئيسة المكتب الصحفي تاتيانا بتروفا قولها: “بحسب المعلومات الأولية، هاجم الموقوفون رجال الشرطة أثناء نقلهم في المصعد وحاولوا الاستيلاء على أسلحتهم، وبعد فتح المصعد حاول 3 من الموقوفين الهروب فتمت تصفيتهم، وجُرح اثنان”.

وأكدت بتروفا “أن أحد أفراد قوات الحرس الوطني الروسي أصيب بجروح، كما أصيب اثنان من رجال الشرطة برضوض”.

وكانت المحكمة تستعد لمحاكمة 11 من “مجموعة عصابة الشوارع الإجرامية (GTA)” في موسكو بتهم تتعلق بالقتل والسرقة.