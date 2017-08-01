ترامب يقيل مسؤولًا “ميتًا”

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدير الاتصالات بالبيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي من منصبه الذي أدرج على أنه ميت في دليل خريجي كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست وشبكة (سي.بي.إس نيوز) أن الدليل الذي أرسلته الكلية للخريجين هذا الأسبوع كان به علامة بجانب اسم سكاراموتشي تشير إلى أنه ميت.

ويبلغ سكاراموتشي من العمر 53 عاما وتخرج في الجامعة عام 1989.

وجاءت أنباء ذلك الخطأ في اليوم نفسه الذي أقال فيه ترامب سكاراموتشي من منصبه كمدير للاتصالات بالبيت الأبيض بسبب مقابلة مع مجلة نيويوركر سادتها عبارات بذيئة وفقا لمصادر مطلعة.

وأقيل سكاراموتشي بعد عشرة أيام فقط من تعيينه وتولى العمل في أول يوم عمل لكبير موظفي البيت الأبيض الجنرال المتقاعد بمشاة البحرية الأمريكية جون كيلي، الذي قالت مصادر إنه يسعى لفرض النظام في البيت الأبيض الذي تكثر به المجموعات المتنافسة والمشاحنات.

واعترفت كلية هارفارد للحقوق بالخطأ في الدليل في بيان واعتذرت لسكاراموتشي، وقالت: “الخطأ سيصحح في نسخ لاحقة”، ولم تقدم تفسيرا لكيفية وقوعه.

وقالت (سي.بي.إس) إن الدليل ينشر كل خمس سنوات ولا يتاح سوى للخريجين.

ولم يرد سكاراموتشي على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.