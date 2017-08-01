بريطانيا: فنزويلا تقف على “حافة كارثة”

المصدر: ا ف ب

حذر وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، من أن فنزويلا “تقف على حافة كارثة” بعد انتخابات دامية لتكوين جمعية تأسيسية منحت الرئيس نيكولاس مادورو سلطات واسعة.

وقال جونسون إن “فنزويلا تقف على حافة كارثة ويجب وقف حكومة نيكولاس مادورو قبل فوات الأوان”.

وتابع أن “البلد منقسمة على نفسها، وأكثر من 100 شخص قتلوا بالفعل، والديمقراطية والحقوق الأساسية في خطر”.

ويأتي رد الفعل البريطاني غداة انتخاب “جمعية تأسيسية” في فنزويلا تحل مكان البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة وتعمل على إعادة صياغة الدستور.

وتكرس الجمعية التأسيسية كافة سلطات البلاد تقريبا في يد حزب مادورو الاشتراكي، وهي الخطوة التي وصفها جونسون “بالمريبة”.

وقتل 10 أشخاص، بينهم فتيان، في أعمال عنف على هامش الاقتراع الأحد، فيما قتل أكثر من 120 شخصا خلال أربعة أشهر من التظاهرات المناوئة للرئيس.

وقال جونسون إن الانتخاب “عمّق المشاكل بشكل دراماتيكي وصعّد التوتر”.

وتابع: “حان الوقت لتتصرف الحكومة ببصيرة وتبدأ العمل مع المعارضة للمضي قدما على طريق يجمع شعب فنزويلا سويا مجددا”.

وانتقد الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول من بينها المكسيك وكولومبيا انتخاب الجمعية.