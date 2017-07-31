مؤسسة بحثية تشكك بنجاح بيونغ يانغ في إطلاق صاروخ عابر للقارات

ذكرت مؤسسة بحثية، الاثنين، أن فيديو يصور أحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية أظهر على ما يبدو تحطمه قبل الهبوط، ما يشير إلى أن بيونغ يانغ لم تتقن بعد تكنولوجيا إعادة دخول الصواريخ الغلاف الجوي اللازمة لتشغيل صاروخ مزود برأس نووي.

وقال مايكل إلمان وهو خبير في مجال الصواريخ للصحفيين، إن الفشل البادي في عودة دخول الصاروخ للغلاف الجوي في التجربة التي جرت يوم الجمعة، قد يعني أن كوريا الشمالية ستحتاج لإجراء العديد من الاختبارات الإضافية لصاروخها الباليستي العابر للقارات قبل أن تتمكن من اعتباره جاهزا للعمل.

واستشهد إلمان، وهو خبير في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، بفيديو صورته كاميرا مخصصة لمراقبة الطقس في إقليم هوكايدو الياباني وبثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).

لكن إلمان قال إن إجراء المزيد من الاختبارات قد يسمح لكوريا الشمالية بنشر صواريخ باليستية عابرة للقارات العام المقبل.

وقال مسؤولون أمريكيون إن وكالة مخابرات الدفاع التابعة للبنتاغون قدرت أن كوريا الشمالية ستتمكن من اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية بحلول العام المقبل وهو تقدير أقرب مما كان متوقعا من قبل.