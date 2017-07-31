اليهود يؤدون الصلاة في القدس في “ذكرى تدمير الهيكلين‎”

المصدر: ا ف ب

شارك آلاف اليهود في صلاة عند حائط البراق في القدس، مساء اليوم الإثنين، لإحياء ذكرى تدمير أبرز هيكلين في التاريخ اليهودي، بعد أسابيع من التوتر الذي تخللته أعمال عنف في المدينة.

وقرأ الحاخامات بصوت مرتفع مقاطع من سفر ارميا تروي عملية تدمير الهيكل اليهودي الأول، إبان الغزو البابلي عام 586 قبل الميلاد.

وحائط البراق من بقايا الهيكل اليهودي الثاني، الذي شيد في موقع الهيكل الأول، قبل أن يدمره الرومان في العام 70 ميلادية، وفق الاعتقاد اليهودي.

ويقع الحائط أسفل باحة الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة في قلب المدينة القديمة، وهو أيضا من أقدس الأماكن الدينية لدى اليهود.

اليهود يؤدون الصلاة عند حائط البراق بالقدس في ذكرى تدمير الهيكلين‎#إرم_نيوز #القدس #فلسطين Posted by ‎Erem News إرم نيوز‎ on Monday, July 31, 2017

ويتزامن ذكرى تدمير المعبدين مع صيام خاص بالمناسبة.

ويأتي هذا التجمع بعد استعادة الهدوء نسبيا في القدس بعد أيام من احتجاجات للفلسطينيين، بسبب إجراءات أمنية اتخذتها إسرائيل في مداخل المسجد الأقصى.

ورفض الفلسطينيون لنحو أسبوعين دخول المسجد الأقصى بعد هذه الإجراءات التي فرضتها إسرائيل، إثر مقتل شرطيين إسرائيليين بيد ثلاثة إسرائيليين عرب قرب المسجد في 14 تموز/يوليو، وقتلت الشرطة الإسرائيلية المهاجمين الثلاثة لاحقا.

وأثارت الإجراءات الإسرائيلية احتجاجات فلسطينية خلفت ستة فلسطينيين قتلى، فيما اقتحم فلسطيني منزلا في مستوطنة في الضفة الغربية ليطعن أربعة أشخاص قتل ثلاثة منهم.

وانتهت الأزمة بإزالة الإجراءات الأمنية كافة من مداخل الحرم القدسي.