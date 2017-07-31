بعد أن وصفه ترامب بالديكتاتور .. أمريكا تستهدف الرئيس الفنزويلي بعقوبات

قالت مصادر عدة: إن الحكومة الأمريكية ستستهدف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإثنين، بعقوبات لتقويضه الديمقراطية، ردًا على الانتخابات التي جرت لاختيار جمعية تشريعية أدانتها واشنطن بوصفها “عارًا”.

وأكدت مصادر في الكونغرس وشخص مطلع، أن الإعلان لن ينطوي على عقوبات لها صلة بالنفط، ولكن مثل هذه الإجراءات ما زالت قيد البحث.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في 18 تموز/ يوليو: إن “الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة الأيدي في حين تنهار فنزويلا، وإذا فرض نظام مادورو جمعيته التأسيسية في 30 تموز/ يوليو، فإن الولايات المتحدة ستتبنّى إجراءات اقتصادية شديدة وسريعة” دون أن يفصّل الإجراءات.

ووصف ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه “قائد سيئ يحلم بأن يصبح ديكتاتورًا”، داعيًا إلى “تنظيم انتخابات عادلة وحرة”، ومؤكدًا أن واشنطن “تقف إلى جانب شعب فنزويلا في سعيه إلى إعادة بلاده إلى درب الديمقراطية الكاملة والازدهار”.

وتحمّل المعارضة الفنزويلية الرئيس مادورو مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بعد أن انهار اقتصادها جراء تدهور أسعار النفط الذي يدرّ أكثر من 95 % من عائدات البلاد من العملة الأجنبية.