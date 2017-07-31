أوكرانيا تعوّض الغاز الروسي بالفحم الحراري الأمريكي

قالت شركة “سنترينيرغو” الأوكرانية للطاقة المملوكة للدولة، اليوم الإثنين، إنها أبرمت اتفاقًا مع شركة “إكس كول” الأمريكية لاستيراد 700 ألف طن من الفحم الحراري هذا العام، وهي المرة الأولى التي تستورد فيها أوكرانيا هذه السلعة من الولايات المتحدة.

والعقد هو نتيجة لاتفاق بين الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وعد بـ”عهد ذهبي” لقطاع الطاقة الأمريكي من خلال تعزيز الصادرات.

وكانت أوكرانيا منتجًا رئيسيًا لفحم الانتراسيت المستخدم في توليد الكهرباء، لكنها واجهت نقصًا في فصل الشتاء في الأعوام القليلة الماضية مع فقدانها السيطرة على مناجم رئيسية بعد اندلاع صراع انفصالي في مناطقها الشرقية الصناعية في 2014 .

وقال أوليه كوزيمكو، رئيس سنترينيرغو، أثناء لقاء مع مسؤولين من “إكس كول” بالسفارة الأمريكية في كييف: “إنه بموجب العقد فإن أول سفينة من الولايات المتحدة تحمل حوالي 85 ألف طن ستصل إلى أوكرانيا في أوائل سبتمبر/أيلول القادم”.

وأضاف كوزيمكو قائلًا: “بفضل الـ700 ألف طن فإننا سنجتاز فترة الخريف والشتاء بدون مشكلة”.

وتمثل هذه الكمية حوالي 8% من إجمالي الطلب على فحم الانتراسيت في أوكرانيا في 2016، رغم أن وزارة الطاقة توقعت أن يهبط الاستهلاك بحوالي الثلث هذا العام.

وقال كوزيمكو: إن “بوروشينكو وترامب ناقشا شراء أوكرانيا للفحم من الولايات المتحدة أثناء زيارة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن في يونيو /حزيران الماضي”.

وعانت أوكرانيا انقطاعات واسعة للكهرباء في شتاء 2014-2015، بسبب النقص في إمدادات فحم الانتراسيت.

وكانت أوكرانيا تعتمد بشدة على الغاز الروسي، لكنها وجدت نفسها مضطرة لإيجاد مصادر أخرى للطاقة منذ تدهور العلاقات مع ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، ودعمها للانفصاليين في شرق البلاد.