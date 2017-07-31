توني بلير ينجو مجددا من المحاكمة بشأن غزو العراق

رفضت محكمة بريطانية اليوم الإثنين طلب قائد عسكري عراقي سابق عقد محاكمة خاصة لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بشأن غزو العراق في العام 2003.

ولطخ قرار بلير الانضمام للغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين إرث الرجل الذي استمر بمنصبه 10 أعوام ويسعى منتقدوه في بريطانيا والعراق منذ سنوات إلى تقديمه للمحاكمة.

وسعى الفريق الركن عبد الواحد شنان آل رباط إلى تقديم بلير لمحاكمة خاصة هو و2 من كبار وزرائه على ما يصفها محاموه بجريمة العدوان.

لكن المحكمة العليا رفضت اليوم الإثنين السماح بمراجعة قضائية لحكم سابق أصدرته محكمة أدنى قالت إنها لن تمضي في الإجراء لعدم وجود جريمة بهذا المسمى في قانون إنجلترا وويلز.

وجادل المحامون بأن القرار السابق الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 استند لافتراض غير صحيح وإنه ينبغي عرضه على المحكمة العليا لمراجعته.

لكن قاضيين كبيرين بالمحكمة العليا رفضا طلب المحامين وقالا إنهما لا يريان فرصة لنجاحه في “المحكمة الأعلى” ولذلك لا ينبغي منح إذن بمراجعة قضائية.

وأقر القاضيان بوجود “جريمة اعتداء” في القانون الدولي لكنهما قالا إنه لا توجد جريمة كهذه في القانون المحلي وهو ما يعني أن محاكمة على جريمة كهذه لا يمكن إجراؤها في محكمة محلية.

ولم يشارك بلير ووزير الخارجية السابق جاك سترو والنائب العام السابق بيتر غولدسميث في الإجراءات القانونية.

وتضررت سمعة بلير بشدة في أعين الكثير من البريطانيين بسبب قراره الذي لم يحظ بشعبية بالذهاب إلى الحرب في العراق والفوضى والصراع اللذين عمّا البلاد منذ ذلك الحين.

وفي تقرير عن دور بريطانيا في العراق صدر العام الماضي وصف تحقيق دام 7 أعوام مظاهر الفشل في تبريرات بلير وتخطيطه وتعامله مع الحرب.

وقبل 8 أشهر من الغزو قال بلير للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن “سأكون معك وبأي حال” وأرسل في نهاية الأمر 45 ألف جندي بريطاني إلى المعركة في وقت لم تستنفد فيه كل خيارات السلام.

وينفي بلير أنه كذب على البرلمان أو على الشعب البريطاني عندما برر قرار الذهاب للعراق وما زال يقول إن العالم أفضل وأكثر أمنًا نتيجة للإطاحة بصدام حسين.

وقال بلير بعد نشر التقرير “لم أضلل هذا البلد، لم تكن هناك أكاذيب، ولم تحدث خديعة ولا احتيال”.