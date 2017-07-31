ويكيليكس ينشر 20 ألف وثيقة مسربة عن حملة ماكرون الانتخابية

نشر موقع التسريبات الشهير “ويكيليكس” على موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، حوالي 20 ألف رسالة إلكترونية خاصة بالحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتتضمن الوثائق المسربة تفاصيل كثيرة عن حملة ماكرون الانتخابية وحزبه “الجمهورية إلى الأمام”.

وفي الخامس من أيار/ مايو الماضي، وقبيل الانتخابات الرئاسية الفرنسية بيومين، أعلن مركز الحملة الانتخابية لـ ماكرون عن تعرض الحملة لقرصنة إلكترونية ضخمة.

وقال المركز، في بيان، إن منفذي القرصنة الإلكترونية، خلطوا الوثائق الحقيقية للحملة بأخرى مزيفة، ثم عمدوا إلى تسريبها ونشرها على شبكة الإنترنت.

وأثارت قضية القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها حملة ماكرون الانتخابية جدلًا واسعًا في فرنسا حيث طلبت لجنة الانتخابات آنذاك عدم تداول محتويات عملية القرصنة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن الحصول عليها غير قانوني، وبسبب دخول البلاد في فترة الصمت الانتخابي، والتي يكون محظور فيها على كل المرشحين وأنصارهم التعبير في مختلف وسائل الإعلام بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة لممارسة الدعاية.