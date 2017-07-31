إسرائيل تبدأ إجراءات سحب الجنسية من عزمي بشارة‎

وجّه وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي أرييه درعي، طلبًا رسميًا، للمستشار القضائي لحكومة كيانه، أفيخاي مندلبليت، بالبدء في إجراءات سحب الجنسية من عضو الكنيست العربي السابق عزمي بشارة.

وتتهم دولة الاحتلال بشارة، حين كان نائبًا في الكنيست الإسرائيلي بين عامي 1996و 2007 بـ “بالتخابر مع دولة عدو في زمن الحرب، ومساعدة دولة عدو والتعاون مع منظمات إرهابية”.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة الرسمية، اليوم الإثنين، عن درعي قوله إنّه طلب، رسميًا، من مندلبليت، الشروع بإجراءات سحب الجنسية من النائب العربي السابق، عزمي بشارة.

واعتبر الأمين العام لحزب “التجمّع الوطني الديمقراطي” في إسرائيل، مطانس شحادة، أنّ قرار درعي “خطوة سياسية انتقامية، خاصة في هذه الظروف”.

وأضاف أن في القرار “محاولة من قبل الوزير الإسرائيلي بهدف التودّد لليمين الإسرائيلي الذي يكتسح الشارع الإسرائيلي حاليًا”.

ووفق شحادة، فإنّ “درعي يحاول الظهور بمظهر الحريص على أمن إسرائيل، في محاولة لتحقيق الربح السياسي في الشارع الإسرائيلي”.

وتابع أمين عام الحزب، الذي أسّسه بشارة في 1995 وترأسه حتى العام 2007: “نستمد شرعيتنا من كوننا أصحاب هذه الأرض، وليس من ورقة إسرائيلية”.

وفي مارس/ آذار الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي، على قانون يتيح لوزير الداخلية سحب الجنسية من مواطنين يتهمهم بالعمل ضد إسرائيل.

وأطلقت وسائل الإعلام الإسرائيلية في حينه على القانون اسم “قانون عزمي بشارة”.

وغادر بشارة البلاد العام 2007، عقب اتهامه، ومنذ ذلك الحين، يقيم بشارة في قطر.