لندن: حرية الحركة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستنتهي في هذا التاريخ

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الإثنين، إن حرية انتقال الأفراد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستنتهي في مارس/ آذار عام 2019 عندما تنفصل بريطانيا عن الاتحاد.

وكان وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، قال الأسبوع الماضي، إنه “لن يكون يكون هناك أي تغيير فوري في قواعد الهجرة عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي“.

وقال المتحدث للصحفيين “حرية الحركة ستنتهي في مارس 2019″، مضيفًا أن “الحكومة صاغت بالفعل بعض التفاصيل التي تشمل اقتراحات بشأن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في حقبة ما بعد الانفصال البريطاني”.

وأضاف “ستناقش العناصر الأخرى لنظام الهجرة بعد الانفصال البريطاني في وقت لاحق، ومن الخطأ التكهن بما قد تبدو عليه هذه العناصر أو اقتراح استمرار حرية الحركة مثلما هو الحال الآن”.

وأشار إلى أن “موقف الحكومة من الانفصال عن بريطانيا لا يزال كما حددته رئيسة الوزراء في يناير/ كانون الثاني، وذلك بعدما بدا أن هناك خلافًا بين أعضاء فريق معاوني ماي في الأيام الماضية بشأن خطط الحكومة للخروج من الاتحاد”.

وتابع أن “تفاصيل فترة تطبيق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، قابلة للتفاوض لكن بريطانيا لا تريد حلاً جاهزًا”.

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز”، ذكرت الأسبوع الماضي، أن “هاموند يأمل في اتفاق انتقال جاهز”.