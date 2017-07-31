تركيا تعترف بصحة فيديو تعذيب جنودها لسوريين

قالت هيئة خاصة شُكلت بعد انتشار مقطع فيديو لجنود أتراك يسيؤون معاملة 4 أشخاص حاولوا التسلل إلى تركيا عبر الحدود السورية، إن الفيديو نشر بشكل متعمّد من خارج تركيا، بهدف الإحراج والنيل من هيبة تركيا والقوات المسلحة التركية.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول، فإن هيئة تحقيق شُكّلت بعد انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المعلومات إلى أن هيئة التحقيق أكدت أن إساءة معاملة الأشخاص الأربعة وقعت في إحدى وحدات حرس الحدود يوم 28 يوليو/تموز الحالي، نحو الساعة 11 ظهرًا.

وأوضحت أن الجنود ضبطوا 4 سوريين في موقع “سفرلي- سيوري” بولاية هطاي خلال محاولتهم التسلل إلى تركيا، ونقلوهم إلى موقع حراستهم.

وأفادت أنه بينما كان الجنود يضربون الأشخاص، كان أحدهم ويحمل رتبة عريف يصوّر ما يحصل عبر هاتفه المحمول.

وأشارت المعلومات إلى أن الجندي الذي صور المقطع، قام بإرساله عبر تطبيق “واتس آب” إلى سيدة تدعى “فريدة. أ” في ألمانيا.

وأكدت الهيئة أن نشر الفيديو من خارج تركيا، أمر له دلالات.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، أنها أوقفت جنودا أساءوا معاملة 4 أشخاص ضُبطوا خلال محاولتهم الدخول من سوريا إلى تركيا بطرق غير شرعية.

وقالت الأركان التركية إنه “جرى توقيف الجنود الذين قاموا بتصرفات لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال بحق الأشخاص الأربعة”.