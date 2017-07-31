روسيا: الأمر متروك لأمريكا لتحديد دبلوماسييها الراحلين

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الأمر متروك لواشنطن لتقرر من سيرحل من موظفيها الدبلوماسيين عن روسيا.

جاء ذلك بعد أن طالبت موسكو بخفض عدد العاملين الأمريكيين بواقع 755 وذلك ردًا على فرض الولايات المتحدة لعقوبات جديدة.

وأضاف بيسكوف، في مؤتمر صحفي، أن “روسًا يعملون لصالح السفارة الأمريكية يمكن أن يكونوا بين من سيرحلون من ضمن الـ755 موظفًا، فضلا عن دبلوماسيين أمريكيين”.

وأشار إلى أن “موسكو لم تنتظر لحين توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العقوبات الجديدة حتى تصبح سارية لأنه لا طائل من الانتظار” بعد موافقة الكونغرس على تشريع بفرض العقوبات.