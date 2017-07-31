البرلمان الإيراني يعتزم سن قانون ينقذ 5 آلاف مهرب مخدرات من الإعدام

أفاد تقرير إيراني صدر ،اليوم الاثنين، بأن البرلمان الإيراني يدرس حاليًا مشروع قانون ينقذ خمسة آلاف مهرب مخدرات، من عقوبة الإعدام.

ونقلت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية “إيلنا” عن حسن نوروزي المتحدث باسم البرلمان، قوله إنه “بمجرد تمرير قانون المخدرات الجديد، قد يتم تحويل عقوبة إعدام أكثر من 5 آلاف سجين إلى عقوبات بالسجن”.

وأوضح المسؤول الإيراني أن “النواب لا يزالون يراجعون مشروع القانون، ولن تكون هناك صيغة نهائية إلا بعد العودة من العطلة الصيفية”.

وتضاعف الجدل مؤخرًا في إيران، حول فاعلية عقوبة الإعدام كوسيلة لردع المواطنين عن تهريب المخدرات، حيث توضح التقارير الحكومية عدم وجود تأثير لهذه العقوبة على خفض حجم أو نوعية المواد المخدرة في إيران.

ويدعو كثيرون في المقابل إلى عقوبات سجن مطولة، مع أشغال شاقة.

يذكر أن إيران سجلت بها خلال السنوات الماضية أعلى معدلات إعدام في العالم، ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فقد تم إعدام 319 شخصًا هذا العام، من بينهم 183 أدينوا بجرائم مرتبطة بالمخدرات.