بوتين يحظر الشبكات الافتراضية لمنع الروس من دخول المواقع المحجوبة

قال موقع الحكومة الروسية على الإنترنت الأحد إن الرئيس فلاديمير بوتين صادق على قانون يحظر التكنولوجيا التي تتيح زيارة مواقع الإنترنت المحجوبة في البلاد.

وأقر مجلس الدوما القانون بالفعل ويحظر استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة وأشكال التكنولوجيا الأخرى التي تتيح للمستخدمين تصفح الإنترنت دون ظهور هوياتهم. ويبدأ سريان القانون في الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ليونيد ليفين رئيس لجنة سياسات المعلومات بمجلس الدوما قوله إن القانون لا يهدف لفرض قيود على المواطنين الملتزمين بالقانون وإنما يسعى لمنع الوصول إلى “المحتوى غير المشروع”.