أحمدي نجاد يواجه اتهامًا بإساءة استخدام أموال حكومية بمليارات الدولارات

قال مدّعي ديوان المحاسبات فياض شجاعي، اليوم الأحد، إن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، يواجه اتهامات بإساءة استخدام أموال حكومية تقدَّر بمليارات الدولارات حين كان في منصبه.

وأضاف “شجاعي” خلال مقابلته مع صحيفة “اعتماد” الإيرانية، أنه “في إحدى القضايا التي ترجع إلى ولاية أحمدي نجاد الثانية بين 2009 و 2013، وصلت الأموال التي أُسيء استخدامها إلى أكثر من ملياري دولار”.

وأكد “شجاعي”، أنه “تم إعلان التّهم أمام البرلمان”، ويعمل ديوان المحاسبات تحت إشراف البرلمان الإيراني.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أحمدي نجاد سيُحاكم رسميًا ويواجه أحكامًا قضائية، أم يتعيّن على البرلمان الإيراني الآن اتخاذ إجراء بناء على ما توصل إليه ديوان المحاسبات.

واكتسب أحمدي نجاد شعبية بين الفقراء والمنتمين للطبقة العاملة، بعد أن وعدهم باقتسام ثروة البلاد معهم، وكان الهدف من إصلاحات الدعم التي طُبقت خلال فترته الرئاسية الثانية توصيل الدعم إلى مستحقيه وخفض تكلفته الإجمالية التي تتحملها الحكومة.

وقال “شجاعي” إنه “لا يعتقد أنه من الممكن استعادة الأموال التي يُتّهم أحمدي نجاد بإساءة استخدامها”.

ولم يحدد ما سيحدث إذا لم يتسنَّ استعادة الأموال، ولم يتسنَّ الوصول إلى أحمدي نجاد للتعليق.

وعلى الرغم من الشعبية التي يتمتع بها بين قطاعات من الشعب الإيراني فإن أحمدي نجاد أغضب المتشددين، حينما اصطدم علنًا بالزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بشأن عدة قضايا خلال ولايته الثانية.