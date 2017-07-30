بالفيديو والصور.. الشرطة التركية تعتقل مواطنًا هاجم تمثالًا لأتاتورك

أوقفت الشرطة التركية، اليوم الأحد، مواطناً خلال محاولته هدم تمثال لمؤسس دولة تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، على خلفية دينية ترفض التماثيل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، رجلاً ملتحياً يرتدي عمامة، بينما يحاول إسقاط تمثال كبير لأتاتورك بواسطة منجل في يده.

وحضرت الشرطة إلى موقع التمثال بعد تلقي بلاغات بوجود محاولة اعتداء عليه، لتقوم بتوقيف المهاجم بعد أن سمحت له بإلقاء ما يشبه البيان على عدد ممن تجمعوا حوله، ليقول بشكل صريح إن “محاولة إسقاطه للتمثال ترتبط بخلفية دينية معارضة لوجود تماثيل للأشخاص مهما كانت صفاتهم”.

وقالت تقارير محلية، إن المهاجم يُدعى “محمد مالبورا” ويعمل بائعاً متجولاً في مقاطعة “سيفرك” بمدينة شانلي أورفا الواقعة في جنوب شرق تركيا، وإن التمثال الذي هاجمه منصوب في ميدان الجمهورية.

وشغلت الحادثة التي تعكس صراعاً داخلياً بين الأتراك حول موروثهم العلماني الذي أسسه أتاتورك، وموروثهم الإسلامي الأقدم، المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي مع انضمام عدد كبير من الأتراك للمشاركة في التعليق على الحادثة.

وعلى موقع “تويتر” واسع الانتشار في تركيا، تنتشر صور الرجل الملتحي ومقطع الفيديو الذي يوثّق محاولته إسقاط التمثال وسط انقسام بين المغردين الأتراك الذين تعدى انتقاد بعضهم الرجل، ليشمل كل أنصار الإسلام السياسي الذي دافع مؤيدوه الكثيرون أيضاً عن أنفسهم من تلك الاتهامات.