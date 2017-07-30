مسؤول سعودي كبير يستقبل أول بعثة من الحجاج الإيرانيين في المدينة المنورة (صورة)

استقبل نائب وزير الحج السعودي، محمد بن صالح البيجاوي، في مطار المدينة المنورة، أول بعثة من الحجاج الإيرانيين التي وصلت اليوم قادمة من محافظة بندر عباس جنوب إيران، وتتكون من 270 شخصاً.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن “نائب وزير الحج محمد بن صالح البيجاوي، وعدداً من المسؤولين وأمن المطار قاموا باستقبال أول بعثة من الحجاج الإيرانيين”.

ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية عن البيجاوي، الذي يتولى مسؤولية “نظم المعلومات المتعلقة بالحجاج”، خلال استقباله الحجاج الإيرانيين، إن “المملكة العربية السعودية تعمل على ضمان سلامة ورفاهية الحجاج، ووفرت كافة الإمكانيات لهذا الموسم لتوفير الراحة للحجاج”.

وأضاف، “أن الحجاج الإيرانيين مرحب بهم في المملكة، ونتمنى أن نقدم خدمات جديرة لبعثة الحج الإيرانية من أجل أن تكون رحلتهم مليئة بالروحية والسلامة”.

وتوصلت إيران والسعودية في 16 من مارس/ آذار الماضي، إلى اتفاق بشأن موسم الحج بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في مدينة جدة، وافقت حينها وزارة الحج السعودية برفع حصة إيران من 60 ألف حاج إلى 86 ألف حاج للموسم المقبل.

وقال مسؤول إيراني، الجمعة، إن السلطات السعودية أصدرت لغاية الآن 30 ألف تأشيرة دخول للحجاج الإيرانيين الذين يعتزمون التوجه إلى الديار المقدسة.