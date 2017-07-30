بوتين يأمر 755 دبلوماسيًّا أمريكيًّا بمغادرة الأراضي الروسية

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأحد، أن على 755 دبلوماسيا أمريكيا مغادرة الأراضي الروسية، انسجاما مع قرار موسكو خفض عدد أفراد طواقم سفارة الولايات المتحدة وقنصلياتها في روسيا إلى 455 شخصا.

وقال بوتين في مقابلة بثتها قناة روسيا 24 العامة، إن “أكثر من ألف شخص كانوا يعملون ولا يزالون يعملون” في الممثليات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، مؤكدا أن “على 755 شخصا وقف أنشطتهم في روسيا”، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة بحق موسكو.

واستبعد بوتين، حصول تطورات إيجابية في العلاقة مع واشنطن “في وقت قريب”، قائلا: “لقد انتظرنا طويلا على أمل أن يتغير الوضع نحو الأفضل، لكن يبدو أنه حتى لو أن الوضع سيتغير، فلن يحصل ذلك في وقت قريب”.

وتوترت العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا بشكل كبير، في أعقاب توصل وكالة المخابرات الأمريكية إلى نتيجة مفادها أن الكرملين تدخل في الانتخابات الأمريكية للنيل من سمعة هيلاري كلينتون ومساعدة دونالد ترامب للفوز برئاسة الولايات المتحدة.