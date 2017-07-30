روسيا تهدد بالردّ على عقوبات أمريكية جديدة.. وتصفها بـ”القشة الأخيرة”

هدّد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بـ”الردّ” على تصويت الكونغرس الأمريكي، لصالح فرض عقوبات جديدة على موسكو.

وأشار ريابكوف في حديث لمحطة “إيه.بي.سي” إلى مشروع قانون أقره الكونغرس، الخميس الماضي، لفرض عقوبات على بلاده، واصفًا إياه بـ”القشة الأخيرة”، وأنه “غريب وغير مقبول”.

وأضاف أنه “إذا قرر الجانب الأمريكي التحرك أكثر باتجاه تأزيم الوضع، سنردّ بالمثل”.

وجاءت تصريحات ريابكوف بعد أن أمرت موسكو الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، بسحب مئات الدبلوماسيين من روسيا، وقالت إنها ستضع يدها على اثنين من الممتلكات الدبلوماسية الأمريكية ردًا على العقوبات الجديدة التي أقرها مجلسا النواب والشيوخ بأغلبية ساحقة.

وأكد ريابكوف أن “وضع اليد على الممتلكات جاء ردًا على مشروع القانون، لكنه رفض الإفصاح عن الإجراءات الأخرى التي ستتخذها روسيا إذا استمرت الولايات المتحدة في ممارسة الضغوط”.

وقال: “نمتلك الكثير من الأدوات، وسيكون من غير المعقول أن أبدأ بالتكهن بشأن ما يمكن أو ما لا يمكن أن يحدث، لسنا مقامرين، نحن أناس ندرس الأشياء بعناية بالغة وبمسؤولية كبيرة، لكنني أستطيع أن أؤكد لكم أن هناك خيارات مختلفة على بساط البحث، وأنه يجرى النظر في كل شيء بعناية”.

وتوترت العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا بشكل كبير في أعقاب توصل وكالة المخابرات الأمريكية إلى نتيجة مفادها أن الكرملين تدخل في الانتخابات الأمريكية للنيل من سمعة هيلاري كلينتون ومساعدة دونالد ترامب للفوز برئاسة الولايات المتحدة.