فيديو غير مسبوق لعناصر من حزب الله يعلنون الولاء لخامنئي‎

سلّطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على مقطع فيديو نشرته وكالة “تسنيم” الإيرانية، أمس السبت، وقالت إنه يظهر لأول مرة عناصر من حزب الله اللبناني وهم يهتفون بالولاء للمرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، في حسينية الخميني في إيران.

وعرضت صحيفة “معاريف” عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، الفيديو، على أساس أنه “يعرض للمرة الأولى عناصر المنظمة الشيعية اللبنانية في حسينية الخميني وهم يدينون بالولاء لمرشد الثورة الإيرانية”، معتبرة أن “هذا الأمر دليل دامغ على كون الحزب اللبناني ذراعا إيرانية بالمنطقة، وعلى الحدود الإسرائيلية الشمالية”.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أيضًا أن الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي، عاد ونشر المقطع ذاته وعلق عليه بالقول “في أجواء النصر الإلهي الذي تحقق بفضل سواعد المقاومة وتضحياتها في جرود عرسال، ينتشر للمرة الأولى مقطع فيديو يستعرض مشاهد من مشاركة الشباب اللبنانيين في حسينية الإمام الخميني وقراءتهم أنشودة جماعية بحضور الإمام الخامنئي”.

واعتبرت “معاريف” أن الفيديو “يعد توثيقا للصلة المباشرة بين حزب الله وطهران”، مشيرة إلى أن “من يريد دليلا على هذا الأمر عليه مشاهدة الفيديو، والذي ظهر فيه مقاتلو حزب الله يعلنون ولاءهم للزعيم الإيراني”.

ويبدأ الفيديو بمشاهد أرشيفية تظهر حشودًا من أعضاء حزب الله بينما يهتفون أمام الأمين العام للمنظمة حسن نصر الله، فيما كان الأخير يستعد لإلقاء كلمة، قبل أن ينتقل الفيديو إلى مشهد آخر في طهران، يبدو فيه صوت أحد المتحدثين وهو يهتف بأن العناصر جاءت باسم “حزب الله” في لبنان من أجل مبايعة خامنئي، فيما ظهرت رقعة كبيرة من القماش كتب عليها “أمير المؤمنين”، قبل أن يظهر خامنئي نفسه.