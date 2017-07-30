محكمة تقضي بمنع السياسيين من استخدام خاصية الحظر بمواقع التواصل الاجتماعي

اعتبرت محكمة فيدرالية في مدينة فيرجينيا الأمريكية، أن رئيسة هيئة المستشارين بمقاطعة لودون، مذنبة عندما حظرت أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لأنه اختلف معها في الرأي، وفقا لما جاء على موقع “ماشبل” التقني.

وقالت المحكمة في قرارها القضائي الصادر عنها إن “هذا الحكم يحفظ للمواطنين حرية التعبير عن آرائهم في مختلف القضايا على الإنترنت، حيث أن قيام أي من السياسيين بحظر شخص ما، يخالف المواد الدستورية التي تكفل حق التعبير للجميع”.

وقد قام من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحظر بعض المستخدمين عبر حسابه الرئاسي الرسمي على تويتر @POTUS، في الوقت الذي تم فيه مؤخرا، اعتماد جميع تغريدات ترامب على أنها بيانات رسمية، يتم حفظها ولا يمكنه مسحها أبدا.