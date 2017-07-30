صحيفة: إسرائيل تنوي دفع تعويض سخي لعائلة الطبيب الأردني المغدور في السفارة

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أن إسرائيل تنوي دفع تعويض مالي سخي لعائلة الطبيب الأردني بشار الحمارنة، الذي قتل على يد حارس أمن السفارة الإسرائيلية في عمان، في حين تعهدت بإجراء تحقيق معمق وأساسي كي تصل إلى الحقيقة.

وقالت الصحيفة ،في عددها الصادر الأحد، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوعز إلى جهاز المخابرات العامة، بالتحقيق مع حارس السفارة الإسرائيلية في عمان، الذي قتل الفتى محمد جواودة والطبيب بشار حمارنة الأسبوع الماضي”.

وأفادت الصحيفة بأنه “جرى تحقيق تمهيدي من المدعي العام شاي نيتسان، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت مع الحارس”، لافتة إلى أن “نيتسان ومندلبليت سيواصلان الإشراف على التحقيق الذي سيجريه جهاز الشاباك”.

وزعمت الصحيفة نقلًا عن مصادر إسرائيلية، أن “عملية الطعن وقعت على خلفية أحداث المسجد الأقصى، وليس بسبب جدل حول التأخر بنقل الأثاث”، مشيرة إلى أنه “بناء على التحقيق الأولي، فإن أداء الحارس كان سليمًا، بزعم أن الفتى محمد جواودة تسلل من خلف الحارس وشرع في طعنه، حينها سحب الحارس زئيف مسدسه وأطلق النار عليه”.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية في ادعائها قائلة، إن “صاحب البيت الطبيب بشار، قفز نحو الفتى ليسيطر عليه وليمنعه من الاستمرار في الطعن، إلا أنه أصيب بشظية رصاص”.

ونقلت الصحيفة عن المصادر زعمها، أن ‘الحارس ما كان يمكنه أن يتوقع إصابة الطبيب بشظايا رصاصة”.

وكانت عائلة الطبيب بشار حمارنة، نفت ما تردد عن اتصالات من قبل دولة الاحتلال لدفع تعويض مالي لهم.

وقال المهندس باسم حمارنة شقيق الطبيب، “لم نتلق أية اتصالات سواء من مسؤولين أردنيين أو إسرائيليين حول موضوع التعويض”.

وأكد حمارنة على أن “إسرائيل لم تعرض حتى الآن أي تعويض مالي على العائلة، لقاء حياة الطبيب بشار التي أزهقت برصاصة يدعي الملحق الأمني أنها بالخطأ”، منوهًا إلى أن “أية اتصالات أو عروض بالتعويض للعائلة، سيتم الحديث عنها في وقتها”.