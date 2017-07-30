إيران تفرج بكفالة عن مديري قنوات إعلامية في “تلغرام”

أفرجت السلطات الإيرانية، السبت، عن 10 أفراد من أصل 12 مديراً لقنوات إعلامية تابعة للتيار الإصلاحي عبر تطبيق برنامج التواصل الاجتماعي “تلغرام“، بحسب ما أعلن محامي المتهمين علي مجتهد زاده.

وقال مجتهد زاده لموقع “إنصاف نيوز” الإصلاحي، إن “10 أشخاص تم الإفراج عنهم بعد ما تمكنوا من دفع كفالة للسلطات القضائية الإيرانية”، مضيفاً أن “اثنين من المعتقلين سيتم الإفراج عنهما خلال الأسبوع الجاري عندما يتمكنا من إيداع كفالة لدى السلطات”.

واعتبر محامي الصحفيين الإصلاحيين أن “تغيير وضعية المتهمين من حالة السجن إلى إطلاق سراحهم خطوة مهمة سوف تساعده على التواصل المباشرة معهم خلال جلسات المحاكمة التي ستعقد قريباً”، حسب قوله.

واعتقلت السلطات الإيرانية، في يونيو/حزيران الماضي، مجموعة من مديري قنوات إعلامية عبر تطبيق “تلغرام” بتهمة قيامهم ببعض الانتهاكات والخروقات التي رافقت عملية الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 مايو/أيار الماضي التي فاز فيها الرئيس حسن روحاني بولاية ثانية.

وكان النائب العام في إيران، محمد منتظري، قال حينها إن الجهات القضائية والأمنية المكلفة بمراقبة الإنترنت، أكدت مساهمة مواقع التواصل وقنوات خاصة في تطبيق “تلغرام” بتزوير نتائج الانتخابات وشراء بعض الأصوات.

وتفرض السلطات الإيرانية رقابة واسعة وقيوداً على حرية التعبير منذ فترة طويلة، ففي الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير/شباط 2016، لجأت السلطات إلى حظر بعض التطبيقات من بينها “تلغرام” لمدة ثلاثة أيام.

وأخفق الرئيس روحاني في دحر القيود التي تفرض على وسائل الإعلام وشبكات الإنترنت، رغم تعهده بذلك بعد فوزه في الانتخابات عام 2013.