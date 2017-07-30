ترامب ينتقد الجمهوريين بعد فشل الكونغرس بإلغاء “أوباماكير”

المصدر: أ ف ب

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، بعد فشل مجلس الشيوخ في إلغاء نظام الضمان الصحي واستبداله، في نكسة جديدة لعهده.

وانضم 3 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ هم سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وجون ماكين إلى صفوف الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القانون.

إلا أن ترامب، دعا أعضاء الكونغرس إلى معاودة العمل من أجل تمرير التعديل الذي يتسم بحساسية كبيرة، مهدّدًا بأنه اذا لم يحصل ذلك فسوف يعتبرون “متخاذلين بالكامل”.

ورفضت مسودة القانون من 51 عضوًا في مجلس الشيوخ مقابل 49 عضواً.

ويعتبر ذلك نكسة للجمهوريين ولترامب الذي وعد بإلغاء نظام الرعاية الصحية المعروف بـ”أوباماكير” باسم سلفه باراك أوباما الذي أقره في 2010.

وفي سلسلة من التغريدات الغاضبة على “تويتر” قال ترامب: “ما لم يكن الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ متخاذلين بالكامل، فإن مسألة إلغاء واستبدال (أوباماكير) لم تمتْ ! أطالب بإعادة التصويت قبل التصويت على أي مشروع قانون آخر !”.

ويسعى بعض الأعضاء في المجلس إلى إيجاد خيار بديل لإصلاح الضمان الصحي، فقد اجتمع الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام وبيل كاسيدي ودين هيلر مع ترامب، الجمعة، لمناقشة مشروع يقضي بتكليف الولايات بدلاً من الحكومة الفيدرالية صياغة خطط رعاية صحية.