أستراليا تحبط مؤامرة إرهابية لإسقاط طائرة

قال رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد للصحفيين إن مؤامرة لإسقاط طائرة تم إحباطها بعد مداهمات ضد الإرهاب في جميع أنحاء سيدني.

وتم إلقاء القبض على أربعة رجال خلال مداهمات ليل السبت على خمسة عقارات في سيدني بعد تلقي الشرطة معلومات من وكالات شريكة.

وقال تيرنبول إنه تم تعزيز الأمن في جميع المطارات الكبرى في أستراليا منذ تلقي المعلومات.

وقال إن المسافرين عليهم أن يتوقعوا حدوث تأخيرات كما يجب عليهم الوصول إلى المطارات قبل إقلاع طائراتهم بوقت كاف بسبب تشديد التفتيش الامني على الأمتعة.

وعلى الرغم من المداهمات، قال تيرنبول إن مستوى التهديد الإرهابي في أستراليا ما زال “محتملا”.

وقال تيرنبول إن “التهديد الإرهابي حقيقي جدا” مضيفا أن أمن المطارات “تم تعزيزه وتكثيفه” في الساعات التي سبقت مداهمات ليلة السبت.

وقال مفوض الشرطة الاتحادية الأسترالية، اندرو كولفين، إن الشرطة تصرفت بعد أن علمت بوجود أشخاص في سيدنى يخططون لارتكاب هجوم إرهابي باستخدام “قنبلة يدوية الصنع”.

ولم يتم توجيه الاتهام إلى الرجال الأربعة الذين تم إلقاء القبض عليهم. ورفض كولفين القول ما إذا كانوا معروفين للشرطة قبل المداهمات أو ما إذا كانوا جزءا من تنظيم داعش أو أي جماعة إرهابية معروفة أخرى.

وقال كولفين إن الهجوم كان يستهدف صناعة الطيران الأسترالية في مطار كبير.

وأكد أن العملية مستمرة وأن الشرطة ما زالت تداهم عقارات، لكنه رفض الكشف عما إذا كانت الشرطة قد عثرت على أي مواد تستخدم في صنع قنابل.