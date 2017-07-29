رجل مسلح بساطور يهاجم منزل نائب الرئيس الكيني

المصدر: د ب ا

اقتحم رجل مسلح بساطور منزل نائب الرئيس الكيني ويليام روتو قبل أيام من الانتخابات العامة المقررة في البلاد، حسبما أفادت الشرطة السبت.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت في وقت سابق أن ثلاثة مسلحين على الأقل هاجموا منزل روتو في بلدة سوجوي بمنطقة ريفت فالي في الصباح.

وكان روتو، الذي ينافس في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الثامن من آب/أغسطس، خارج منزله عندما هاجم الشخص مقتحم المنزل حارس أمن وتمكن من الدخول، بحسب المفتش العام للشرطة جوزيف بوينيت.

وقال بوينيت للصحفيين: “في ظل الظروف التي لم تتضح بعد، ضرب المقتحم شرطيا أثناء خدمته عدة مرات بساطور “، وأضاف أن الشخص تمكن من دخول المنزل.

وأفادت الشرطة بأن الشخص المهاجم لم يكن معه سلاح ناري .

ولم يتضح حتى اليوم السبت ما الذي حدث للمهاجم.

وبحسب المفتش العام، فإن الشرطي المصاب يتلقى العلاج وفي حالة مستقرة.