عراقجي: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ليست انتهاكًا للاتفاق النووي

رأى رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي عباس عراقجي، أن العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضها الكونغرس مؤخرا على إيران، لا تعد انتهاكا صارخا للاتفاق النووي الموقع بين طهران ومجموعة 5+1.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، في مقابلة تلفزيونية بوقت متأخر من مساء السبت، إن “الكونغرس الأمريكي لم يتمكن من إعادة العقوبات القديمة، لذا لجأ إلى إضافة أسماء أفراد، وهذا ليس انتهاكا صارخا للاتفاق النووي”.

واعتبر عراقجي، أن “العقوبات الأمريكية الجديدة تتعارض مع بنود 26 و 28 و 29 المنصوصة في الاتفاق النووي، لكنها لا تنتهك الاتفاق بشكل كبير وأساسي كما يصوره البعض”.

ولفت المسؤول الإيراني، إلى أن “إدارة ترامب تهدف من خلال فرض العقوبات ضد طهران، إلى إجبارها للانسحاب من الاتفاق النووي وفرض مزيد من العقوبات، عبر استخدام ذريعة انسحابنا من المعاهدة الدولية التي أقرها مجلس الأمن“.

وأضاف، أن “الهدف من حزمة العقوبات الجديدة، هو منعنا من الاستفادة من الاتفاق النووي، علاوة على إيجاد حالة من الخوف لدى الشركات الغربية، ومنعها من الاستثمار والتعامل مع إيران بذريعة العقوبات”.