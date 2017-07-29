باكستان.. من هو شهباز شريف وريث نواز شريف السياسي؟

بعد أن اختاره أخوه الأكبر ليكون خليفته خطف محمد شهباز شريف، الرئيس الحالي لحكومة ولاية البنجاب، والأخ الأصغر لرئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف الأضواء في باكستان، بعد أن فشل الأخير في إتمام مأموريته الثالثة، بسبب إدانة القضاء له بشبهات فساد.

ويعرف عن شهباز شريف، أنه أكثر جاذبية من أخيه، إلا أنه وجد نفسه أمام تحد صعب، يتمثل في ضرورة أن ينتخب عضوا في البرلمان الفيدرالي إذا أراد أن يصبح رئيسا للحكومة.

ومع أن الانتخابات التشريعية المقبلة في باكستان مقررة في حزيران/يونيو 2018، لم يعرف حتى الآن ما إذا كان شهباز شريف ينوي انتظار هذا الموعد للترشح، أم انه قد يسعى للفوز بمقعد أخيه النيابي الذي بات شاغرا بعد أن أقالته المحكمة العليا من رئاسة الحكومة.

وقد ولد شهباز شريف عام 1950 في لاهور عاصمة ولاية البنجاب معقل عائلة شريف، وعرف بصرامته وردود فعله المليئة بالحماس، وتسلم للمرة الأولى رئاسة الحكومة في ولاية البنجاب عام 1997، إلا أن الانقلاب الذي قام به الجنرال برويز مشرف عام 1999 أدى إلى الإطاحة به، مثلما حدث لشقيقه نواز الذي كان رئيسا للحكومة في البلاد.

وانتقل الشقيقان إلى المنفى في السعودية، التي عادا منها إلى باكستان عام 2007.

وفي عام 2008 أعيد انتخاب شهباز رئيسا لحكومة ولاية البنجاب الأغنى والاكثر تعداداً سكانياً بين ولايات باكستان، ولا يزال يشغل هذا المنصب حتى اليوم، وقد أنجز مشاريع بنى تحتية عدة ضخمة أبرزها المتروباص في لاهور.

ولشهباز طابع أدبي ثوري، حيث دأب على قراءة نصوص ثورية في خطاباته، وهو الذي تزوج خمس مرات، ويعيش حاليا مع زوجته الخامسة الكاتبة تحمينا دوراني.