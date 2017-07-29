عمل مهندسًا كهربائيًا في السعودية.. من هو شهيد خاكان عباسي رئيس الوزراء الباكستاني الجديد؟

المصدر: ا ف ب

بعد الإعلان عن اختياره، اليوم السبت، سيتولى شهيد خاكان عباسي منصب رئيس الوزراء في باكستان بشكل مؤقت، وهو الذي شغل خلال الفترة الأخيرة منصب وزير النفط والموارد الطبيعية، إلى جانب عمله في مجال الأعمال، بعد أن أطلق شركة طيران خاصة هي الأنجح في البلاد.

ويُعرف عباسي بأنه ذكي جدًا ومن الموالين المخلصين لرئيس الوزراء نواز شريف، الذي أقالته المحكمة العليا أمس الجمعة، وسيتولى الرجل البالغ من العمر 58 عامًا رئاسة الوزراء ليحفظ هذا المنصب لسلالة شريف.

ويتوقع أن يوافق البرلمان على تعيينه رئيسًا للوزراء إلى حين التمكن من انتخاب شهباز شريف، شقيق نواز الأصغر، عضوًا في البرلمان الوطني وتوليه قيادة البلاد.

وعيّن عباسي وزيرًا للنفط، عندما فاز نواز شريف برئاسة الوزراء للمرة الثالثة في 2013.

ودرس عباسي في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، وولد في كراتشي، إلا أنه عضو في برلمان منطقة “موريي”، التي تعتبر مقصدًا مفضلًا لشريف في إجازاته.

وعمل عباسي في الولايات المتحدة والسعودية مهندسًا كهربائيًا، قبل أن يدخل الساحة السياسية بعد مقتل والده الوزير، في حكومة الجنرال ضياء الحق، في انفجار مخزن ذخيرة تابع لوكالة الاستخبارات المتنفذة في روالبندي في 1988.

ومنذ ذلك الحين، تم انتخاب عباسي ست مرات عضوًا في المجلس الوطني.

وعندما أطاح الجنرال برويز مشرف بحكومة شريف الثانية، اعتقل عباسي بعد المحاولة الانقلابية وسجن لمدة عامين.

وفي 2003، أسس عباسي شركة “اير بلو” للطيران، التي أصبحت أكبر شركة خاصة والمنافس القوي لشركة الخطوط الجوية الباكستانية “بي آي إيه”.