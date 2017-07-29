رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يحذّر البرلمان من إلغاء الاتفاق النووي

حذّر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم السبت، أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) من خطورة وعواقب إلغاء الاتفاق النووي مع القوى العالمية 5+1، مشيرًا إلى أن “إلغاء الاتفاق النووي من قبل إيران منوط بإلغائه من الطرف الآخر”.

وقال صالحي في مقابلة مع صحيفة “همشهري”، تعقيبًا على فرض عقوبات جديدة من قبل الولايات المتحدة، أحد الموقعين على الاتفاق النووي: “أرجو عدم إلغاء الاتفاق النووي، خاصة وأننا بذلنا الكثير من الجهود لتحقيقه، لكن لو ألغاه الطرف الآخر، سنعود إلى أنشطتنا النووية”.

وأكد صالحي أن “إيران مستمرة في عملية إنتاج وتخصيب اليورانيوم الثقيل بموجب الاتفاق النووي”، مضيفًا أن “العودة إلى الأنشطة النووية أمر سهل للغاية في حال انسحب الطرف الآخر من الاتفاق النووي”.

وكان موقع البرلمان الإيراني، أفاد اليوم السبت، بأن أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان صادقوا بالإجماع على حزمة إجراءات عاجلة كرد على العقوبات الأمريكية، قبل عرضها على البرلمان الأسبوع القادم لإقرارها رسميًا.

وتصل منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فديريكا موغيريني، إلى العاصمة طهران، يوم السبت القادم، بحسب ما قالت كاثرين ري المتحدثة باسمها، في حسابها الرسمي على “فيسبوك”.

وستشارك موغيريني في مراسم أداء حسن روحاني اليمين الدستورية كرئيس للدورة الرئاسية الثانية عشرة في إيران.

ومن المقرر أن تجري خلال هذه الزيارة لقاءات ومحادثات ثنائية مع كبار المسؤولين الإيرانيين، تتشاور معهم خلالها بشأن كيفية تنفيذ الاتفاق النووي، فضلًا عن أهم القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك.