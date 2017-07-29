خلفًا لنواز شريف.. تعيين وزير البترول الباكستاني “شاهيد خاكان” رئيسًا للوزراء

أُعلن اليوم في باكستان عن تعيين وزير البترول الباكستاني السابق، شاهيد خاكان عباسي، رئيسًا للوزراء، خلفًا لنواز شريف الذي تنحى عن منصبه بعد صدور حكم قضائي بعزله.

وتم اختيار خاكان للمنصب من قبل حزب الرابطة الإسلامية الذي يمتلك أغلبية برلمانية، وذلك في جلسة استثنائية عقدها الحزب الحاكم، اليوم، وترأسها رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بحسب صحيفة “داون” الباكستانية.

وجاءت استقالة شريف أمس، عقب صدور قرار من المحكمة العليا بإبعاده من منصبه على خلفية ادعاءات بتورط أفراد من أسرته في قضايا فساد.

واتفق أعضاء الحزب الحاكم خلال جلسة اليوم، على الدفع بشهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء السابق، باتجاه تنصيبه رئيسًا رسميًا لحكومة البلاد، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية التي تسمح بتوليه المنصب.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية (خاصة)، سيتولى عباسي منصب رئاسة الوزراء لمدة تصل 45 يومًا، حتى يتمكن شهباز من الترشح في الجمعية الوطنية على مقعد شقيقه نواز، ومن ثم حصوله على شرعية الترشح لمنصب رئيس الحكومة.

وأشارت صحيفة “داون”، أن انتخاب شهباز شريف رئيسًا للحكومة “أمر مفروغ منه” نظراً لسيطرة حزب الرابطة الإسلامية على أغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية.

ويتولى شهباز شريف منذ عام 2008 رئاسة حكومة إقليم بنجاب، الذي يسكنه أكثر من نصف سكان باكستان البالغ عددهم 190 مليون نسمة.

وعباسي (58 عاما) من أشد الموالين لشريف وكان يشغل منصب وزير البترول في حكومته حتى استقال أمس الجمعة، في أعقاب حكم المحكمة العليا بعدم أهلية شريف للمنصب.