وفاة رضا مالك رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق

تُوفي اليوم السبت، رئيس الحكومة الجزائري الأسبق رضا مالك، عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما نقلت الإذاعة الحكومية عن عائلته.

ويعد رضا مالك، المولود العام 1931 في منطقة باتنة (شرق)، أحد قادة ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954 – 1962)، كما كان الناطق باسم مفاوضي “جبهة التحرير الوطني” مع فرنسا بين مايو/أيار 1961 ومارس/آذار 1962 في مدينة إيفيان السويسرية، والتي مهدت لاستقلال البلاد في 5 يوليو/تموز 1962.

وفي مرحلة الاستقلال شغل “مالك” عدة مناصب سياسية ودبلوماسية، أهمها رئيسًا للحكومة بين آب/ أغسطس 1993 وأبريل/ نيسان 1994 في مرحلة كانت تعيش فيها البلاد مواجهات وأزمة سياسية بعد إلغاء انتخابات برلمانية فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، العام 1991.

وأسس رضا مالك العام 1995 حزب “التحالف الوطني الجمهوري” (ذي توجه علماني)، وقاده حتى العام 2009، قبل أن يعلن الانسحاب من الحياة السياسية خلال مؤتمر.