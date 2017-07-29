شقيق نواز شريف أبرز المرشحين لخلافته في رئاسة الحكومة الباكستانية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت أن الحزب الحاكم في باكستان يعتزم تعيين شقيق رئيس الوزراء المعزول نواز شريف خلفًا له لخوض الانتخابات العامة في 2018، لكنه سيتعيّن على الحزب أولاً تعيين رئيس وزراء انتقالي.

وسيتعيّن على “شهباز شريف”، رئيس وزراء إقليم البنجاب، الشاسع المساحة الذي يسكنه أكثر من نصف سكان باكستان البالغ عددهم 190 مليون نسمة، أن ينتخب أولاً في الجمعية الوطنية قبل أن يتمكن من قيادة البلاد.

ويتولّى شهباز مسؤولية الإقليم منذ 2008، ويشتهر بالكفاءة الإدارية ويركز على البنية الأساسية، كما أن علاقاته مع الجيش أفضل من أخيه.

وهوت استقالة نواز شريف أمس الجمعة بالدولة المسلحة نوويًا في حالة من الاضطراب السياسي بعد عدة سنوات من الاستقرار النسبي، وتنحّى “شريف” بعدما قضت المحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب بسبب أصول لم يُعلن عنها.

وأمرت المحكمة بفتح تحقيق جنائي مع شريف (67 عامًا) وأسرته.

وينفي “شريف” ارتكاب أي أخطاء.

ويتوقع أن يسمّي حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية “جناح نواز شريف” رئيسًا جديدًا للوزراء لحين إجراء الانتخابات العام المقبل في موعدها المقرر.

ومن الخلفاء المرشحين لخلافة “شريف”: وزير الدفاع “آصف خواجة”، ووزير التخطيط “أحسن إقبال” ووزير البترول “شهيد عباسي”.

ولم يكمل أي رئيس لحكومة باكستان ولايته منذ استقلال البلاد عن الحكم الاستعماري البريطاني العام 1947.